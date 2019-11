BookCity Milano: Rina Edizioni presenta 'Non sono vinta' di Virgilia D’Andrea

Giovedì 14 Novembre 2019, 20:15

Milano - Si terràla presentazione del libro ’Non sono vinta, raccolta di scritti tra anarchia e antifascismo’ diL’incontro si svolgerà all’interno della manifestazione ‘’ nella Sala Studio del Circolo Filologico Milanese (via Clerici 10, Milano) con lo storico Lorenzo Pezzica e l’autore David Bernardini che presenteranno la raccolta di scritti e l’autrice: maestra elementare, poeta e giornalista.Nell’antologia sono raccolti gli scritti poetici tra il 1919 e il 1932 che ricostruiscono il suo percorso politico e civile in difesa dell’anarchia e dell’antifascismo con una raccolta che restituisce il contributo e l’impegno intellettuale, politico e civile di Virgilia D’Andrea all’interno del movimento anarchico. Una testimonianza e un contributo al sostegno per la difesa comune della libertà, ispirandosi agli ideali di giustizia civile e rivendica i principi di solidarietà e collaborazione.(1888-1933). Maestra elementare, poeta, giornalista si dedicò completamente alla lotta anarchica e alla critica antifascista, anche durante l’esilio in Francia e negli Stati Uniti. Molti dei suoi scritti poetici e politici uscirono in varie raccolte: Tormento (1929); Torce nella notte (1933); L’ora di Maramaldo (1925) e «Veglia», rivista da lei fondata e diretta (1926-1927).Un realtà editoriale romana e tutta al femminile con un filo rosso che lega i titoli. Sono infatti donne che raccontano di donne attraverso un progetto preciso: recuperare e ripubblicare scrittrici dimenticate. Le prime due collane prendono il titolo di Libertarie: voci di scrittrici italiane con i testi di Amalia Guglielminetti e Matilde Serao. E Biblioteca pratica per la donna italiana, in cui si recuperano testi delle autrici che offrivano consigli pratici destinati alla sfera domestica.