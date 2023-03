di Elena Fausta Gadeschi

«Nessun luogo è lontano» se è la lettura ad unire. È questa la suggestione della settima edizione di Book Pride, la fiera dedicata all’editoria indipendente che attraverso quattro percorsi – mappe, rifugi, fughe e visioni – sviluppa il tema dei luoghi nella loro pluridimensionalità. Saranno oltre 180 i marchi editoriali e circa 300 gli ospiti presenti dal 10 al 12 marzo al SuperStudio Maxi Milano per 250 appuntamenti, a scelta tra presentazioni, eventi e incontri, tre sezioni (Book Young, Book Comics, Traiettorie Linguistiche), uno spazio dedicato ai mestieri del libro, “Book Academy”, un “Poet’s Corner”, 40 laboratori per le scuole e 2 anteprime con Sheila Heti e Alicia Giménez-Bartlett.

Pompeo Marchesi alla Gam: in mostra lo scultore amato da Stendhal

Book Pride, torna la settima edizione della fiera dell'editoria indipendente

Tra i protagonisti della nuova edizione – curata da Marco Amerighi e Laura Pezzino, in collaborazione con Valentina De Poli per Book Young, Martoz per Book Comics, Nadeesha Uyangoda per Traiettorie Linguistiche – ci sono il poeta finlandese Kari Hotakainen, l’attivista ucraino Yuri Andruchovič, la scrittrice ceca Viktorie Hanisová, la giornalista femminista francese Lucie Azema, il regista britannico Paul Lynch, l’autrice cilena María José Ferrada, l’autore esordiente tedesco Lukas Rietzschel e Mónica Ojeda, tra le più apprezzate giovani voci della letteratura sudamericana.

Tra gli italiani, il capitano della Nazionale di Basket Gigi Datome, i musicisti Dente, Paolo Benvegnù, Giorgio Poi, Colla Zio, Francesco Kento, Anna Maria Gehnyei, aka Karima2G. E ancora Pablo Trincia, Antonio Moresco, Gianni Biondillo, Giacomo Pellizzari, Morena Tartagni, Giorgio Fontana, Nadia Terranova, Fumettibrutti, per citarne alcuni. Tra gli esordienti con le loro opere prime, Francesco Zani (Fazi), Carolina Crespi (Nutrimenti), Giulia Scomazzon (Nottetempo), Andrea Cappuccini (Atlantide), Andreea Simionel (Italo Svevo), Lavinia Mannelli (66thand2nd), Carmen Verde (Neri Pozza); Andrea De Spirt (Il Saggiatore), Stefania Marongiu (Agenzia Alcatraz), Giusy Palomba (minimum fax).

In occasione di Book Young, la sezione dedicata all’editoria per bambini e ragazzi, “Milano da Leggere” presenta un’edizione speciale riservata ai giovani: due audiolibri e tre ebook da leggere e ascoltare gratuitamente fino al 15 marzo sul sito del Sistema Bibliotecario di Milano. «Un’iniziativa preziosa che valorizza la lettura e l’editoria indipendente, offrendo ai giovani lettori e lettrici l’opportunità di scoprire nuove storie e nuovi mondi» dichiara l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi. Fino a 18 anni l’ingresso a Book Pride è gratuito.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Marzo 2023, 18:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA