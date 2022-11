Queen, mito e storia di una leggenda rock

Quell’insolito fenomeno chiamato Queen, racchiuso nell’edizione aggiornata appena uscita. Queen - As it began è la biografia ufficiale e autorizzata dalla stessa band britannica. Scritta, come racconta Brian May nella prefazione, da due punti di vista diversi, da due testimoni fondamentali «delle dinamiche interne alla band per buona parte della sua esistenza, perfetti narratori» per la ricostruzione pagina dopo pagina della storia musicale, artistica e privata. Jacky Smith è lo storico fondatore del Queen Fan Club, «un fan indipendente, forse l’archetipo del “Superfan”» che ha raccolto e documentato gli episodi che hanno trascinato questo pezzo di storia da Kensington Market allo stadio di Wembley «e “oltre”». Jim Jenkins, invece, è considerato il massimo esperto dei Queen. L’edizione - con il contributo di Brian May e Roger Taylor - ricca di foto e illustrazioni inedite, parte dai quattro personaggi, dalla loro infanzia, passando per L’era degli Smile e a Freddy Mercury, per Gli anni della Trident ai progetti solisti, a The Miracle e a Innuendo, al postumo Made in Heaven. Pieno di dettagli, di precisazioni, di interviste esclusive, di ricordi legati alla pubblicazione di quelli che sono diventati album da collezionare per una band che vanta più di 300 milioni di dischi venduti. E con un singolo leggendario, Bohemian Rhapsody, ripubblicato subito dopo la morte di Mercury per volontà dei membri rimanenti dei Queen e del loro manager in un doppio lato A che raggiunse nel Regno Unito in pochissimi giorni il primato di prima posizione in classifica.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Novembre 2022, 06:45

