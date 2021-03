Bill esce dal web, lo stickman più famoso di Facebook diventa il protagonista di un romanzo

Dalla pagina ‘Sii come Bill’ al romanzo ‘Bill esce dal web’. Andrea Nuzzo trasforma la sua creatura, lo stickman più famoso di Facebook, in un saggio portiere di un condominio pieno di inquilini piuttosto litigiosi.

Il concept è sempre lo stesso: Bill è in grado di insegnare a tutti l’educazione, la tolleranza ed il buon senso, questa volta uscendo anche dagli schemi delle tavole e dei ‘meme’ del 24enne talento creativo romano, capace di conquistare più di un milione di fan in cinque anni grazie a dei contenuti decisamente originali e, diciamocelo, necessari in un mondo digitalizzato e social ma anche sempre più carico d’odio. Nella nuova veste di portiere del palazzo, Bill dovrà conciliare i turbolenti condomini in appena una settimana, ma anche risolvere un enigma: chi sarà il misterioso inquilino del settimo piano?





Andrea Nuzzo, Bill esce dal web, Mondadori Electa, 160 p., 16,90 euro

