La nuova Bibbia dei tifosi del Toro

Gian Paolo Ormezzano, a quattro anni, con il figlio giornalista Timothy, torna su uno degli argomenti a lui più cari: l'amore per il Torino Calcio. Insieme hanno dato vita a una bibbia per tifosi del "cuore toro". Si tratta di 50 storie inedite, capitoli a forti tinte granata che spaziano in quasi 112 anni di storia. Il volume si divide tra una trentina di capitoli dedicati ai personaggi più importanti del Toro e una ventina dedicata invece agli avvenimenti cardine della società più amata e sfortunata d'Italia.