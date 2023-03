Paesi Miei di Beppe Convertini, il Belpaese da scoprire

di Marco Castoro

Quando ho chiesto a Beppe di raccontare questo suo vagare per la Penisola armato di telecamera, taccuino e buone scarpe, sapevo che avrebbe trasmesso a me e al lettore l’entusiasmo, la curiosità e soprattutto il senso innato del bello che un figlio di Puglia riceve nel sangue dalle generazioni che lo hanno preceduto», scrive nella prefazione del libro Paesi Miei Marco Frittella, direttore di Rai Libri. E Beppe Convertini è riuscito a trasmettere le sue emozioni.

«Uno dei posti più affascinanti che ho visitato è stata la chiesetta di Piedigrotta – confessa il conduttore di Linea Verde e autore del libro - praticamente una grotta scavata nel tufo dai marinai di un’imbarcazione napoletana sopravvissuta a un naufragio ai primi anni del 1600. Si narra che l’equipaggio radunato in cabina durante la tempesta fece il voto di costruire la cappella in caso di salvezza. Approdarono sulla spiaggia e costruirono la chiesetta. Ora grazie al lavoro di decenni di Angelo e Alfonso Barone tra fine 800 e i primi 900 la cappella fu impreziosita con 232 statue esposte all’interno della chiesa, situata a due passi da Pizzo Calabro, esattamente a Pizzo Marina in Calabria».

Paesi Miei è una dichiarazione d’amore all’Italia, un diario di viaggio con momenti vissuti indimenticabili. «Altro posto affascinante il Lago del Salto e i borghi che lo circondano – continua di getto Convertini – con l’altopiano carsico di Rascino con cavalli e animali al pascolo».

