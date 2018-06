Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un viaggio notturno in auto, tornando a casa dopo un concerto. Tra i tanti live di una ultra quarantennale carriera. Questo viaggio, però, diventa un itinerario della memoria insieme ad un amico di sempre, che non c’è più, ma è custode dei ricordi di una vita. Comincia così, con la virtuale presenza di, scomparso nel 1992, il racconto di, tastierista e co-fondatore del gruppo deiCarletti ha passato un anno con l’amico autore Marco Rettani, per tracciare la linea che lo separa - e al tempo stesso lo unisce - al gruppo più longevo della discografia italiana alla sua carriera di artista e di uomo. NOn è un caso che il libro si intitoli è Questi sono i Nomadi e io sono Beppe Carletti, di Beppe Carletti con Marco Rettani, Mondadori, p. 156, euro 19. (S.Cig.)