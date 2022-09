Pierre Lemaitre, la saga dei Pellettier: amori e delusioni del secolo breve

Beirut, 1948. Louis Pelletier e sua moglie Angèle sono emigrati in Libano da anni e hanno fondato una saponificio, diventato un impero industriale. I quattro figli se ne vanno dal Libano per Parigi. Il primogenito Jean è senza ambizioni, succube della terribile moglie. Il secondo, François, diventa giornalista. Hèlene arriva nella capitale e si perde in amicizie sbagliate mentre Étienne segue il suo amante a Saigon. Fino a che il passato irrompe nelle loro vite con il suo pesante bagaglio di inconfessati segreti. Ironico e feroce, Il gran mondo del francese Pierre Lemaitre è saga familiare e romanzo d'avventura. Lemaitre sa mescolare amore, omicidi, esotismo, scandali politici e finanziari, malefatte dell'impero coloniale. E colpi di scena fino all'ultima pagina.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Settembre 2022, 08:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA