Bebe Vio la ragazza magica, campionessa di vita e di sport

Un libro che rappresenta un inno alla gioia di vivere, all’energia positiva.è la ragazza magica (come l’ha soprannominatadedicandole una delle sue canzoni più famose) che da amputata, da bambina, a tutti i quattro arti, si è trasformata in una campionessa di scherma invincibile, con l’oro paralimpico diche ne ha suggellato la già splendida carriera. Bebe racconta la sua vita trasformando una tragedia in un racconto leggero, esempio per chi nella vita si arrende al primo ostacolo. (M.Lob.)Bebe Vio, Se sembra impossibile allora si può fare, Rizzoli, p. 252, euro 15