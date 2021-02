Petra Delicado, la vita libera della poliziotta di Barcellona

Petra Delicado, ispettrice della polizia di Barcellona creata dalla penna di Alicia Giménez-Bartlett, si prende una pausa e guarda alla sua vita oltre la poliziotta femminista e idealista. È Autobiografia di Petra Delicado, tredicesimo libro della Bartlett, dove la poliziotta protagonista di tanti gialli (molto amata in Italia, con oltre un milione e mezzo di copie vendute), è in un convento in Galizia e comincia a scrivere la sua storia. L'idea è venuta alla scrittrice quando, a una presentazione in Italia, una lettrice le disse, sul terzo matrimonio di Pedra, che la vera ispettrice non ci sarebbe mai ricascata. Come è la vera Petra?, si è chiesta Bartlett. Ed ecco la autobiografia letteraria. Grandi protagonisti sono l'amore, la libertà e il modo di viverli.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Febbraio 2021, 09:02

