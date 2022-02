Art department di Max Giovagnoli: alla scoperta degli oggetti che fanno la magia del cinema

La magia del cinema è fatta di tanti incantesimi: oltre a attori e musiche, sono determinanti oggetti, costumi, scenografie. Creazioni capaci di evocare mondi, costruire immaginari. Come i gadget di 007 o alla DeLorean di Ritorno al Futuro. Con Art Department - Come lavorano artisti, designer e maestranze in grandi film e serie tv, Max Giovagnoli analizza i lavori degli artisti che danno forma a una storia prima che arrivi sullo schermo, dimostrando come le loro intuizioni geniali siano spesso la porta principale per entrare in un film.

Max Giovagnoli, Art department, Dino Audino Editore, 140 p, 16 euro

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Febbraio 2022, 09:20

