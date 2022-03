Alessia Zecchini, la regina degli abissi presenta Apnea, il suo primo racconto: dall'amore per il mare alla sfida all'impossibile da vincere ogni giorno

Leggere Apnea è come darsi una scossa e capire che bisogna andare avanti, inseguire i propri sogni, le proprie passioni. Con impegno, serietà, dedizione e un pizzico di sana follia. Questo ci insegnano le magiche pagine di un libro che per gli sportivi appassionati è già un cult (edito da Il Saggiatore, in tutte le librerie, 18 euro). Lo ha scritto la pluricampionessa romana Alessia Zecchini, «la regina degli abissi», che ci guida alla scoperta dei segreti dell'Apnea. Alternando aneddoti sulla storia della competizione alle tappe del suo percorso di sportiva internazionale e di primatista del mondo, ci conduce in un'esplorazione personale degli abissi del mondo fisico e dell'interiorità: dalle immersioni nel Mediterraneo, nel Mare dei Caraibi e nel Golfo di Aqaba ai sette anni di lotta con i disturbi alimentari; dalle prime vittorie e medaglie alla perdita del maestro in un incidente subacqueo; dalle tecniche con cui ha imparato a controllare le emozioni negative all'impegno che da anni esprime in difesa dell'ambiente. Episodio dopo episodio, il suo racconto si fa introspezione, immersione nella vita e nella ricerca di sé, sempre a caccia dell'equilibrio tra ansie e affetti, eccitazione e pazienza, entusiasmo e controllo. Alessia ci ha conquistato nel suo profondo blu e con la sua leggerezza, E siamo solo all’inizio.

Intanto, vanno avanti le presentazioni del volume. A Napoli, al Tennis Club di viale Dohrn, notevole la risposta degli appassionati all’evento organizzato dal glorioso circolo partenopeo, insieme con la Free Diving Green del presidente Massimiliano Musella, con la Aa29 di Gerardo Giurin e con la lungimiranza del MACS, Mecenati per l’Arte per il Cinema e per lo Sport. Tanti gli interventi, tra cui quello dell’artista Sasha Vinci che ha presentato due corti di due performance artistiche legate al mare e alla multinaturalità.

