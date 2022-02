Un cold case per Schiavone: l’orrore dell’infanzia violata

Rocco Schiavone ricomincia da zero. Il vicequestore romano trapiantato (definitivamente) ad Aosta è tornato a raccontarsi con le parole di Antonio Manzini e i fan tirano un sospiro di sollievo. Deciso a restare per sempre “su al nord”, in dialogo con la moglie morta, vero lupo solitario, questa volta Schiavone è alle prese con una storia di infanzia violentata. Si trova a indagare sul ritrovamento delle ossa umane di un bambino in un bosco. Sono i poveri resti di Mirko, scomparso sei anni prima, che la madre, una donna sola, non si è mai rassegnata fosse morto. «Mi è capitato l’orrore», dice Rocco a un amico. E questa volta Schiavone punta soltanto a cercare di risolvere questo caso, a dare pace al piccolo Mirko.

Antonio Manzini, Le ossa parlano, Sellerio, 397 p 15 euro

