di Valeria Arnaldi

La sensuale Love to Love You Baby che, con ben ventidue gemiti, diede scandalo ma entrò nella storia della musica. La più ritmata I Feel Love, che segnò la disco music. E l’iconica Hot Stuff che le valse, dieci anni fa, il 17 aprile 2013, l’inserimento postumo nella Rock and Roll Hall of Fame. Sono solo alcuni dei grandi successi della “regina della disco music” Donna Summer, narrati da Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano nel libro Donna Summer la voce arcobaleno. Da disco queen a icona pop, con prefazione di Pete Bellotte, che di Hot Stuff è l’autore. Pagina dopo pagina, con un ricco corredo fotografico – oltre 500 illustrazioni – a rivivere è il mito della prima artista afroamericana ad aver vinto un Grammy “rock”. E non solo. Narrazione e analisi, infatti, vanno oltre il talento - «Voce potente e policroma come poche nel panorama musicale», sottolineano gli autori – per indagare ciò che Donna Summer ha rappresentato all’epoca, anche per l’immagine della donna, per cui rimarcò, di fatto, il diritto a sensualità e piacere. Prima monografia italiana completa sulla superstar, il volume, con interviste esclusive all’artista e personaggi a lei vicini, ricostruisce la rivoluzione con cui la cantante diede un nuovo “ritmo” anche alle fantasie delle successive generazioni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Aprile 2023, 06:10

