Amare dal ridere, quando il sorriso aiuta a vivere meglio

Raggiungere il benessere emotivo e ritrovare la felicità con il metodo Smile Style, modalità sorriso. Lo ha inventato Stefania Soldati, che propone un vademecum per affrontare la vita con la risata e con l’amore. Che ridere produca endorfine è cosa nota. Come farlo anche quando le cose non vanno per il verso giusto è più difficile, ma lo si impara. Soldati consiglia: la meditazione della risata, attivare la gratitudine, cercare di tornare bambini, vivere adesso senza bisogno di rimandare. E si raggiunge il benessere. Provare per credere. (C.Mon.)

Stefania Soldati, Amare dal ridere, Bruno Editore, p 241, 16 euro

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Marzo 2021, 10:39

