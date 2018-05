Venerdì 18 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 07:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nel 1975crea la(nella foto in alto). Da allora la cagnolina a pois rossi è una delle protagoniste della letteratura per l'infanzia:«Non avrei mai immaginato potesse essere così amata - si schernisce Altan - era pensata per mia figlia e oggi incontro lettori che la leggevano quarant'anni fa».Pimpa è stata protagonista di laboratori al Salone del Libro di Torino, a maggio il sito Pimpa.it sarà rilanciato e a giugno la rivista Pimpa rinnovata.Si sente più Pimpa o Armando?«Sicuramente Armando".Perché la scelta di un cane come protagonista?«Ho avuto e amato tanto i cani».Il segreto del successo della Pimpa?«È una compagna di giochi e ho cercato di non fare annoiare i genitori. Siamo a due generazioni di lettori, prima scrivevo per mia figlia e poi ho creato la papera Olivia, dedicata alla mia nipotina».Le piace di più disegnare per gli adulti o per i piccoli?«Il mondo della Pimpa è più rilassante».