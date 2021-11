Alex Britti si racconta, le Strade della vita e una chitarra che può cambiarla per sempre

Una chitarra come regalo. Da qui la scoperta di un mondo. Alex Britti e la sua storia. E della sua musica. Il jazz e il blues nel sangue. Il pop per avvicinarsi a un pubblico che non lo ha mai lasciato.

Gli incontri importanti, da Rosa King a Ray Charles. «Alla fine mi trovo sempre lì, ogni mattina, appoggiato alla testiera del letto di un albergo cambiare le corde della chitarra». In Strade il cantautore si racconta, partendo da lui al rapporto con il padre, alle storie d’amore fino a Nicole e al piccolo Edoardo.



Alex Britti, Strade, Sperling&Kupfer, 219 p, 17,90 euro

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Novembre 2021, 09:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA