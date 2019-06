Alessia Marcuzzi racconta Le Città del cuore: la guida di Roma, Milano, Londra e Parigi

Roma, Milano, Londra e Parigi sono le città del cuore di Alessia Marcuzzi e le mete in cui ha scelto di accompagnare idealmente i lettori del suo ultimo libro.

In viaggio con Alessia (Mondadori Electa) è una guida turistica che propone, accanto agli itinerari più consueti, passeggiate e attività inedite. Nelle pagine del libro la conduttrice televisiva ha raccolto tutti i luoghi visitati in prima persona e a cui è affezionata. Si parte dai consigli pratici su come fare la valigia a quelli sui locali, i ristoranti e gli alberghi. Il tutto declinato secondo esigenze e tasche diverse. «L'idea è nata perché le mie amiche mi chiedevano suggerimenti su dove andare», spiega l'autrice, che da anni dispensa chicche di viaggio sul magazine on line La Pinella. Vera cittadina del mondo, ha scelto di inserire e segnalare solo i posti testati personalmente dedicando particolare attenzione a quelli adatti ai bambini. «I vostri figli troveranno molto divertente una gita sulla Senna e alla Rotonda della Besana a Milano o ancora una passeggiata tra le fontane di Hyde Park a Londra e un pomeriggio al Cinema dei Piccoli di Villa Borghese a Roma», propone la conduttrice che, dopo essere entrata nelle case degli italiani attraverso il piccolo schermo, sogna di entrare anche nello zainetto di chi viaggia.

«Il mio desiderio è che ciascuno di voi si porti in borsa un po' di me».



