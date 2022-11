Alessia Mancini, primo libro "Il sorriso è l’ingrediente segreto": «Amo l’idea di farvi entrare in casa mia»

"Il sorriso è l’ingrediente segreto" così si chiama il primo libro di Alessia Mancini (Mondadori Electa) e disponibile a partire da oggi in tutte le librerie e store digitali. Un libro che segna, in qualche modo, un nuovo capitolo di vita professionale della showgirl che ora si divide tra cucina e beauty.

Gf Vip, Geoge Ciupilan in lacrime: «Ho iniziato a bere, ho chiesto a mia mamma 'ma mio padre era così?' E allora ho smesso»

Alessia Mancini e il suo primo libro "il sorriso è l’ingrediente segreto": «Amo l’idea di farvi entrare in casa mia»

Lorella Cuccarini: «Torno a fare la cattiva in Rapunzel, poi uno spettacolo, Amici e la mia tv. Ma solo su Youtube mi sento libera»

Il primo libro di Alessia Mancini

Da Passaparola a Striscia la Notizia Alessia Mancini è stata uno dei volti di punta di casa Mediaset. Ora la showgirl ha scoperto due nuove passioni che ha voluto unire in un progetto editoriale: “cucina” e per il “beauty”. Chi la segue sui social lo sa già e sono tantissio le ricette, i contenuti digitali e le dirette che realizza sui suoi profili che raggiungono spesso il milione di like.

Forte di questo successo e del desiderio da parte del pubblico, Alessia Mancini pubblica così il suo primo libro "Il sorriso è l’ingrediente segreto" che in poche ore dal lancio della notizia, solo con il preorder ha raggiunto i primi posti della classifica di vendita.

«Questo libro è figlio del cambiamento, prende spunto da una mia apertura ad un nuovo mondo, quello dei social che pensavo non appartenesse ad una persona che ha sempre tutelato la propria privacy come me - scrive nell’introduzione del libro edito da Mondadori Electa, e aggiunge -Se in passato è stato bello entrare nelle case degli italiani, quello che amo di più oggi è l’idea di farvi entrare in casa mia, il posto dove coltivo e sperimento le mie due grandi passioni: la cucina e il beauty».

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Novembre 2022, 10:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA