Aldo Buzzi, tutte le opere riunite in un unico volume a dieci anni dalla scomparsa

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Maggio 2020, 10:43

Eclettico. Non c’è altro aggettivo per definire Aldo Buzzi morto dieci anni fa a 99 anni. Architetto, aiuto regista, letterato, giornalista, antesignano nella letteratura gastronomica colta, Buzzi, milanese doc e cittadino del mondo, spaziò tra case, saggi, macchina da presa.La casa editrice La Nave di Teseo ha riunito tutte le opere dello scrittore e intellettuale. Dalla Roma del cinema di Fellini e Lattuada alla New York dell’amico Saul Steinberg, alla Russia di Cechov, alla gastronomia lombarda.