Alberto Mattiacci, la raccolta di 100 articoli usciti su Leggo: «L'economia ostica? Sbagliato, riguarda tutti»

Alberto Mattiacci è firma nota ai lettori di Leggo. La sua rubrica settimanale racconta l'economia ai non addetti ai lavori. Arrivato a «quota cento», l'economista, professore alla Sapienza e in Luiss Business School, ha riunito le sue mini lezioni in un volume, edito da Amazon.



Il suo libro è figlio di Leggo.

«Sì, nasce dalla rubrica EconomiMente, partita nel 2019 su proposta del direttore Davide Desario, che ha lo scopo di rendere le questioni di economia accessibili a tutti».



L'economia è bollata come ostica dalla gente comune.

«Preconcetto: riguarda la vita di tutti. E anche grandi temi che ci sembrano lontani, ci toccano da vicino. Nel libro li fotografo in maniera divulgativa. Si va dal cargo di traverso nel canale di Suez alla ragione economica per cui alcuni club di calcio hanno pensato alla Superlega, o spiegare cosa sia il debito pubblico».



Un libro autopubblicato.

«Sì un esperimento con Amazon sia per conoscere il self publishing, sia per mantenere i prezzi calmierati. E anche podcast finale. Perché un libro divulgativo deve essere agile».



Lei fa anche una previsione...

«Sì, pur avendo concluso il libro prima della guerra, scrivo che la conflittualità dovuta alla geopolitica è il tema caldo. Una facile previsione».



Pandemia, guerra. L'Italia si risolleverà?

«L'Italia ha tre vantaggi. La collocazione geostrategica al centro dell'Europa; il Papa che vive qui; la capacità di mediare. Il ruolo dell'Italia è mediazione. L'importante è non fare la voce grossa. Le manie di grandezza le abbiamo sempre pagate care».



E la guerra?

«Credo finirà a brevissimo, ma i suoi effetti domineranno il decennio, nel bene e nel male».

Alberto Mattiacci, Economica-Mente, Amazon, 176 p, 3,99 ebook 9,99 cartaceo

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Aprile 2022, 07:32

