“Alba nera”, caccia al killer nella Roma dark: il nuovo giallo di De Cataldo

Martedì 21 Maggio 2019, 05:01

«Nella campagna a sud di Roma, in un casale diroccato lungo la via Nettunense, due ragazzi stanno litigando. Jaime ha diciassette anni. Ramon ventidue». Inizia così Alba nera (Rizzoli), il giallo di Giancarlo De Cataldo, ambientato in una Roma dark che ricorda le metropoli sudamericane, dove il commissario Alba Doria cerca un feroce assassino.«Mi piaceva immaginare una città notturna, diversa, lontano da Ostia e la Suburra che ho raccontato tanto».«Speriamo qui non sia così. Le bande di latinos sono attive a Milano, abbastanza marginali a Roma».«Ha un disturbo di personalità, fatto di narcisismo, sociopatia, abilità manipolatoria. È comune a molti serial killer ma può colpire pure grandi manager. Alba sta dalla parte del bene ma sa odiare».«Per Alba sì. Nella stagione che stiamo vivendo ce n'è troppo, bisognerebbe calmarsi».«Sono un romantico, mi piacciono le storie nelle quali si mette in gioco».«Sono superstizioso ma mentirei se dicessi no. Si presterebbe pure a una serializzazione».«A un libro per i 90 anni dei Gialli Mondadori, uscirà in autunno».«Mi piacerebbe, ma non so se ne sarei capace».