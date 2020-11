La Napoli di ieri e di oggi nel libro di Agnese Palumbo: il mistero di Caravaggio nel rione Sanità

«Non si può fare» è la legge non scritta di certi luoghi. «Non si può fare, Cecilia» è la maledizione e il riscatto di un intero quartiere, che passa anche per le scelte coraggiose di una donna che desidera diventare medico, nel Seicento. Inizia così il racconto di una storia passata e di una storia contemporanea, che si intrecciano nella città di Napoli di ieri e di oggi, in un avvincente romanzo da bere in poco meno di cento pagine.



Agnese Palumbo, Di sangue e di altre cure, Il mistero di Caravaggio nel Rione Sanità, Edizioni San Gennaro, 80 p, 8,55 euro

