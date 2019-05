“A piedi nudi", la vita del veterinario Federico Coccìa: «Salvo dal bullismo grazie agli animali»

Martedì 28 Maggio 2019, 05:01

L'amore per gli animali forgia il carattere di un bambino. Lo aiuta nei momenti difficili e, da adulto, diventa un lavoro che rende felici.È la storia di Federico Coccìa, veterinario e presidente del Bioparco di Roma, raccontato nel libro A piedi nudi da Catia Proietti. «Il mio desiderio era parlare ai bambini di un loro coetaneo e di una passione condivisibile da tutti, per far comprendere che dal bullismo e da situazioni difficili si può uscire coltivando una passione. Come Federico bambino che ha trasformato il veleno in medicina», spiega l'autrice. E infatti il volume, che alterna il racconto con tante illustrazioni, viene distribuito anche nelle scuole. «Ho subìto bullismo in classe a 12 anni, ma la vicinanza degli animali mi ha aiutato a capire che non c'era solo quel mondo, ma esisteva la bellezza della natura. Ed oggi mi sento un uomo fortunato», confessa il presidente del Bioparco.A 7 anni Federico Coccìa dalla Calabria si trasferì a Roma con la famiglia. È in quel periodo dell'infanzia, nelle difficoltà dell'adattamento, che iniziò il suo rapporto con gli animali. «Non potevo avere cani perché mio padre era allergico, allora iniziai a portar fuori i cani dei vicini». Oggi la pet therapy ha acquisito valore scientifico: «Può aiutare persone con disagi psicologici e disabilità, i bambini socializzano nei parchi, gli anziani hanno un motivo per uscire di casa».