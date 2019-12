60 sogni di Barbie, storie di donne forti e vincenti attraverso la bambola più famosa di sempre

Martedì 17 Dicembre 2019, 13:01

Creatività, passione, determinazione, ispirazione e coraggio sono le parole iconiche rappresentate attraverso 60 storie di donne. 60, come gli anni della bambola di cui quest’anno ricorre l’anniversario che ha fatto storia impersonando più di 200 mestieri.Si riassume così questo libro pubblicato da Giunti - 60 Sogni di Barbie - che racconta attraverso personaggi della moda, dello sport, della politica, della letteratura che tutto è possibile e che non si deve smettere mai di immaginare. Emma Marrone, Alberta Ferretti, Rosanna Marziale, Bebe Vio (a lei Mattel ha dedicato l’ultima Barbie One of Kind), Anna Magnani, Nilde Iotti, sono alcune delle ragazze la cui storia è qui tutta da sfogliare e da far sognare.