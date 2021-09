100 PERICOLI DI MINECRAFT Risolvi gli enigmi e decidi come proseguire: sarai tu il vero eroe dell'avventura!! di Cube Kid In questo albo illustrato chi legge si immedesimerà in Minus, l'eroe della fortunata serie Diario di un guerriero, firmata da Cube Kid. Come negli escape-book, Minus e il suo amico Max devono risolvere degli enigmi e decidere come affrontare le situazioni avventurose che man mano si presentano.

Ma è il lettore il vero eroe dell'avventura, poiché è lui che determina l'esito della storia. Illustrato con la mano inconfondibile di Saboten, questo albo associa la lettura e il divertimento all'universo del videogioco Minecraft. Cube Kid è americano (nato nel 1982), vive in Alaska. E' un gamer appassionato di Minecraft. Un nerd, esce poco, il computer è il suo mondo. Fin da ragazzino amava scrivere storie. Così una passione giovanile, associata ai videogiochi, è diventata un mestiere.

Oggi Cube Kid è uno scrittore full-time. Il suo primo libro, un ebook autopubblicato in inglese nel 2015 (Diary of a wimpy villager) è stato subito un successo nella comunità dei Minecraft gamer. Dopo la serie Diario di un guerriero, ha pubblicato Un gattino nel nether, due fumetti e un escape book.

ElectaJunior

48 pp.

11,90 €

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Settembre 2021, 13:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA