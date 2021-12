Zona gialla, Calabria verso il cambio colore da lunedì. Friuli e Bolzano più vicine all'arancione. I dati

La Calabria è in bilico: gli ultimi dati di Agenas sulla pecentuale di occupazione dei posti letto sembrano salvarla dal passaggio in zona gialla. Ricordiamolo: per andare in giallo i ricoveri nelle aree mediche devono essere oltre il 15 per cento, nellle terapie intensive al 10. Bene, oggi la Calabria è rispettivamente al al 17 e al 9, quindi ancora in zona bianca. Ma in realtà la situazione è fluida e in Calabria si aspettano il passaggio in giallo.

Calabria a un passo dal giallo

Se non ci saranno sorprese sarà l'unica regione a cambiare colore sulla base del report di domani. Si è parlato di un rischio arancione per Friuli-Venezia Giulia e Provincia autonoma di Bolzano. In realtà, sono solo quelle più vicine a questo scenario che, comunque, non appare imminente. Perché andare in arancione le aree medice devono essere al 30 per cento e le terapie intensive al 20: bene, gli ultimi dati aggiornati del Friuli-Venezia Giulia certificano valori inferiori. Più nel dettaglio: 23,3 per cento le aree mediche e 14,3 le terapie intensive; simile la situazione della Provincia autonoma di Bolzano rispettivamente al 17 e al 19.

Il rischio giallo

Delle altre Regioni chi si avvicina al giallo? Sono a rischio, ma non questa settimana, la Provincia autonoma di Treno (12 le aree mediche ma 17 le terapie intensive), Lombardia (9 e 13), Veneto (11 e 12), Liguria e Lazio (entrambe 12 e 12). Va ricordato che entrambi i valori devono essere sopra i limiti per determinare il passaggio di colore (anche se il valore dell'incidenza poi influisce su questa regola che è in realtà più complicata). Nel Lazio l'assessore alla Salute, Alessio D'Amato, ha escluso passaggi di colore da qui a Natale.

