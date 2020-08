Treni, la Lombardia: «Su nostre linee utilizzabile 100% dei posti»

Mentre ilaggiusta il tiro e conferma l'obbligo di distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri dei mezzi pubblici (dai treni ai bus) con annesso obbligo di uso di mascherina, la Lombardia tira dritto: da Milano alle altre province della Regione, almeno per il momento. La Regione, che su questo ha firmato proprio ieri un'ordinanza, ha spiegato dopo la presa di posizione dell'amministrazione centrale eche nell'ottica di«Le decisioni assunte ieri dalla Regione - sottolineano dal- oltre a essere in linea con i risultati dei dati sanitari relativi alla Lombardia delle ultime settimane, puntano a un allineamento con quanto già posto in essere da tempo, in materia di trasporto pubblico locale, da Regioni confinanti con la Lombardia. Il tutto anche in un'ottica di dare la possibilità, a chi gestisce il trasporto pubblico locale, di programmare e 'sperimentarè nuove azioni in vista della ripresa dell'attività scolastica di settembre». E comunque «in Lombardia - ricordano dalla Regione - per l'accesso al trasporto pubblico locale è sempre obbligatorio indossare la mascherina o indumenti idonei a coprire naso e bocca».