Vaccino Covid ai bambini, oggi open day informativo in Piemonte: tutto quello che c'è da sapere

Open day informativo per le vaccinazioni pediatriche oggi in Piemonte promosso dalla Regione. I genitori con bambini tra i 5 e gli 11 anni potranno recarsi ad accesso diretto senza prenotazione in 16 ospedali o centri vaccinali dislocati sul territorio generale dove verranno accolti da pediatri ed esperti in grado di fornire tutte le informazioni sulla vaccinazione per i più piccoli e rispondere alle loro domande. Sarà possibile contestualmente anche vaccinare i propri bambini.

Per sensibilizzare le famiglie sull'importanza della vaccinazione pediatrica la Regione Piemonte ha anche realizzato, con la collaborazione dei pediatri di Fimp, Cipe e Simpef e degli esperti dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, un volantino con le risposte alle domande più frequenti che i genitori si pongono sull'argomento. La Regione Piemonte, inoltre, ha deciso di inviare una lettera alle famiglie piemontesi per invitare i genitori a vaccinare i propri figli, sensibilizzandoli sui rischi della malattia da Covid anche per i bambini e fornendo le principali informazioni sul vaccino che possano aiutare nella libera scelta di vaccinare i più piccoli.

«Sono iniziative - sottolineano il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Luigi Icardi - che abbiamo voluto intraprendere per sensibilizzare i genitori che non lo hanno ancora fatto sull'estrema importanza che riveste la vaccinazione dei propri figli». «Questi due anni di pandemia hanno dimostrato che il Covid colpisce anche in età pediatrica in forme più o meno forti a seconda dei casi e di pregresse condizioni di salute - dichiara la professoressa Franca Fagioli, direttore del Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino »'Regina Margherità - per questo motivo è indispensabile vaccinare i nostri bambini, perché è stato dimostrato che il vaccino è sicuro ed è l'unica arma per combattere il Covid«.

«Vaccinare il proprio figlio è un gesto d'amore, il non farlo un'occasione persa - sottolineano i medici pediatri piemontesi attraverso la voce di Domenico Careddu della Fimp, Gabriella Marostica del Cipe e Vincenzo Roffredo del Simpef - protegge i bambini ed i loro contatti e permette loro di ritornare ad una vita normale» Sulla platea complessiva di 247.000 bambini dai 5 agli 11 anni residenti in Piemonte, 43.000 sono immunizzati naturalmente perché hanno avuto il Covid negli ultimi 6 mesi. Sono quindi 204.000 i 5-11enni attualmente vaccinabili. Al momento hanno aderito in 89.000, e di questi 71.000 hanno già ricevuto la prima dose (circa l'80% degli aderenti) e oltre 45.000 hanno completato il ciclo vaccinale (oltre metà degli aderenti).

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Febbraio 2022, 12:12

