Uomo di 34 anni trovato morto in casa: «Ucciso a coltellate». Giallo sul Lago Maggiore

Il cadavere di un uomo di 34 anni è stato trovato questo pomeriggio in una abitazione di Ghiffa, comune del Verbano-Cusio-Ossola a pochi chilometri da Verbania, sul lago Maggiore. La vittima è stata accoltellata. Sul posto la polizia scientifica e gli uomini della questura di Verbania per gli accertamenti e le indagini. Non si esclude che il delitto possa essere collegato al mondo del piccolo spaccio. Presente anche il magistrato di turno.

