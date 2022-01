Uomo di 60 anni trovato morto sotto i portici di Pallanza: forse colpito da malore

Il cadavere di un uomo è stato trovato sotto i portici di via Gramsci, questa mattina a Pallanza, frazione di Verbania. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che intorno alle 6 sono stati allertati da alcuni passanti.

Torino, rifiuta di indossare la mascherina e prende a pugni un poliziotto

L'uomo, 60 anni, viveva da solo, dopo aver perso la madre circa un anno fa Descritto come una persona fortemente in difficoltà e, da diverso tempo, con un precario stato di salute, ieri sera è stato colpito da un malore a seguito del quale è caduto ma ha rifiutato il trasporto in ospedale.

A trovarlo, questa mattina, privo di vita, una passante che stava portando a spasso il cane e che ha pensato fosse stato nuovamente colto da malore. Dall'esame del cadavere non sono emersi segni riconducibili ad aggressione o a morte violenta e le tracce di sangue trovate sull'uomo e intorno al corpo sono state conseguenza di una forte caduta al suolo. Poco fa si é concluso l'esame del medico legale che ha confermato l'ipotesi investigativa originale della morte sopraggiunta a causa di avanzato stato di ipotermia conseguente a precedente malore.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Gennaio 2022, 14:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA