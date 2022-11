Condannato in Friuli, rintracciato a Domodossola: arrestato. Dovrà scontare due anni

Su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Pordenone, in Friuli-Venezia Giulia, ma di fatto viveva in Piemonte. L'uomo è stato rintracciato lunedì 7 novembre dalla polizia di frontiera di Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola) e portato in carcere a Verbania, dove dovrà scontare la pena, di circa due anni, per i reati di minacce, danneggiamento e atti persecutori.

Calci e schiaffi a un detenuto: tre agenti arrestati per tortura. L'orrore nel carcere di Bari

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Novembre 2022, 12:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA