Tumori infantili, una nuova palestra a Torino: tra i testimonial la calciatrice Salvai, guarita da un linfoma a 4 anni

Sarà punto di riferimento per la riabilitazione motoria dei piccoli pazienti oncologici, e si integrerà con quella già esistente, la nuova palestrina riabilitativa inaugurata oggi a Casa Ugi in occasione della Giornata Mondiale contro il cancro infantile. Donata dell'Associazione Mattia Mantovani onlus e coordinata dalla terapista della neuropsicomotricità Lucia Longo, dispone di strumenti di ultima generazione in grado di coinvolgere i bambini curati anche da remoto.

Testimonial d'eccezione Cecilia Salvai, vicecapitano della Juventus Women e della Nazionale Italiana. «Quando avevo 4 anni - ha rivelato Salvai - sono stata colpita da un linfoma di Hodgkin, che ho superato grazie alle cure del Regina Margherita. In quanto allo sport e al movimento ne conosco bene l'efficacia, per cui dico che questa iniziativa è meravigliosa e che darò ai suoi curatori la mia massima collaborazione».

Presenti al taglio del nastro, tra gli altri, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, che hanno sottolineato l'importanza del volontariato in questo settore di cura. Con loro anche il presidente di Ugi, Enrico Pira, il direttore generale della Città della Salute di Torino, Giovanni La Valle, e la direttrice di Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti della Città della Salute e della Scienza di Torino, professoressa Franca Fagioli.

