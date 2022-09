Tredicenne venduta dai genitori per sesso, picchiata e maltrattata

Minacce con bastoni, coltelli e il cavo elettrico della televisione. E ancora botte, vessazioni e l’obbligo di prostituirsi, con abusi e sevizie. E' l'orrore a cui è stata costretta una ragazza di 13 anni, che per mesi ha subito «insopportabili violenze e penose condizioni di vita», si legge nell'atto di accusa della Procura riportato dal Corriere della sera. Per i genitori della piccola, una coppia di 40enni romeni, sono state richieste condanne dai 12 ai sei anni di reclusione. Nella stessa condanna rientrano anche altre sei persone, tutte italiane, dai 73 ai 19 anni, accusate di essere i clienti del giro di prostituzione.

I FATTI

La terrificante vicenda, scoperta l’anno scorso a Vercelli grazie a un’indagine della Squadra mobile, è arrivata in aula a Torino (con rito abbreviato), vista la competenza distrettuale di alcune ipotesi di reato: induzione e sfruttamento della prostituzione, violenza sessuale aggravata, lesioni.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, nello stesso terribile giro sarebbero sarebbe finita anche una 30enne, italiana, anch’essa sfruttata dalla coppia, in cambio di qualche dose di stupefacente. Infatti, in alcune occasioni, la ragazza era costretta ad assumere anche qualche dose di droga, per lo più hashish e marijuana. Solitamente gli abusi, dietro pagamenti che andavano dai 50 ai 200 euro, avvenivano a casa della coppia, anche se in un episodio erano stati invece i genitori a portare la figlia direttamente a casa del cliente. Gli accertamenti della polizia erano partiti da una segnalazione: qualcuno si era infatti insospettito per il via vai che c’era attorno all’abitazione.

L'ORRORE

La ragazza, che ora si trova in una struttura dove è protetta, veniva vessata fin dal mattino. Le impedivano di andare a scuola, obbligandola a prendersi cura della casa e dei due fratellini più piccoli o a uscire per comprare caffé e sigarette al padre. Il tutto dietro minacce e percosse, costantemente «incalzata con termini espliciti e volgari». Tanto che, in diverse occasioni aveva riportato ecchimosi, ferite sul capo, sulle braccia e alle mani, provocate con un coltello. Infatti, quando la ragazzina è stata visitata dai medici era stata trovata in stato di «trascuratezza sanitaria», dovuta ai maltrattamenti e «alle penose condizioni di vita». E poi c’erano gli appuntamenti con i clienti quando, sotto la minaccia dei genitori, era obbligata a rapporti sessuali e abusi da parte di adulti, uno dei quali con alcuni precedenti per reati sessuali.

