Travolto da un camion mentre cambiava le gomme all'auto in tangenziale: morto un 76enne

Travolto da un camion mentre cambiava le gomme in corsia di emergenza. E' quanto successo a Loris Tiberto, 76 anni, che era sulla tangenziale Sud di Torino, all'altezza dello svincolo statale 20, in direzione Stupinigi, quando è stato investito. L'uomo si trovava in viaggio con la moglie quando ha dovuto fermare l'auto per cambiare una gomma bucata. Prima di scendere dalla vettura, il 76enne aveva indossato il giubbotto catarifrangente come previsto dal codice stradale.

Sono in corso le indagini per accertare le cause dell'incidente avvenuto questa mattina. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha disposto il trasporto in ospedale. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, il 76enne è morto prima che i sanitari lo trasportassero al pronto soccorso. La polizia di Torino dovrà ora accertare l'esatta dinamica dei fatti. Gli agenti hanno ascoltato la versione del camionista coinvolto nell'incidente. L'uomo si è subito fermato a prestare soccorso e ha descritto l'accaduto ai poliziotti.

La moglie della vittima è rimasta illesa, ma è sconvolta dall'accaduto. Di lei si sono occupati gli agenti della polizia di Torino intervenuti per tutti i rilievi del caso e i soccorritori del 118. Nelle prossime ore i militari ascolteranno anche il racconto della moglie della vittima.

