Travolge con la Jeep un uomo in monopattino: trasportato d'urgenza in ospedale

Grave incidente fra un monopattino elettrico e un'automobile. Lo scontro è avvenut nel pomeriggio di oggi, all'incrocio tra corso Giulio Cesare e corso Novara a Torino. Una Jeep Cherokee che percorreva corso Novara in direzione del cimitero Monumentale ha investito un uomo sulla quarantina che viaggiava in monopattino elettrico, rimasto gravemente ferito.

Leggi anche > Morti durante lo stage, a Torino salgono a 20 le scuole occupate: «Gli studenti non ci stanno»

La vittima è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Giovanni Bosco. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Febbraio 2022, 22:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA