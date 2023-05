Trapianto "domino" a Torino: 43enne riceve un cuore nuovo e dona il suo a una paziente. L'ultimo caso, 30 anni fa

di Redazione web

Ha ricevuto un cuore nuovo, e il suo è stato donato per salvare la vita di un'altra persona. In medicina, questa pratica si chiama "trapianto domino", ed è stata effettuata con successo alle Molinette di Torino qualche giorno fa.

Trapianto domino di cuore a Torino

Un paziente siciliano di 43 anni, affetto da una grave patologia polmonare, è stato sottoposto ad un trapianto associato del cuore e dei due polmoni e il suo cuore espiantato, anziché essere scartato, è stato utilizzato per effettuare un trapianto di cuore in una seconda paziente, una 51enne affetta da una grave malattia cardiaca terminale.

L'intervento dopo 30 anni

Dopo quasi trent'anni che non si effettuava in Italia, fanno sapere dalla struttura ospedaliera, il trapianto di cuore domino si è nuovamente dimostrato una strategia 'semplice' per risolvere un problema complesso.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Maggio 2023, 12:56

