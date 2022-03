Torino, il volo della salvezza: portati in Italia sette bambini ucraini malati di tumore

Il volo della salvezza. E' partito questa mattina l'aereo che ha messo in salvo i bambini ucraini malati a Torino, al sicuro. Come riporta la Stampa, l'assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi, ieri ha chiarito le motivazioni della scelta: «Abbiamo trovato un aereo privato da 70 posti, partiranno da Caselle con il presidente Alberto Cirio, la direttrice dell'ospedale Regina Margherita Franca Fagioli, e alcuni sanitari. Non potevamo pensare di sottoporre dei bambini ammalati a uno stress come l'intero viaggio fino in Italia a bordo di un pullman. Ci saranno 23 persone in tutto, i bambini più i loro accompagnatori».

Leggi anche > Torino, «No al doppio cognome per il figlio di due mamme». La Corte d'Appello rigetta il ricorso del Comune

Con questo viaggio, sono stati messi in salvo i sette bambini ucraini malati di tumore che saranno curati all'ospedale infantile torinese. Il costo del viaggio, aveva già sottolineato Cirio, è stato coperto dal privato che ha messo a disposizione l'aereo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Marzo 2022, 13:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA