Trova un verme nel panino appena comprato, donna va dai carabinieri e denuncia la panetteria

Comprare un panino e trovare i verm i . È quanto è successo a una signora all’uscita da un negozio vicino a Porta Palazzo a Torino. Alla vista del verme, la donna si è subito diretta al comando dei vigili, mostrando il panino. E, subito, gli agenti sono andati nella panetteria incriminata e hanno scoperto che il verme in questione non era un incidente. Come riporta la Stampa, nel laboratorio di panificazione c’erano sporcizia e alimenti in cattivo stato di conservazione.

Leggi anche > Sauze d'Oulx, il paese più "inglese" del Piemonte: lutto per la morte della Regina e bandiere a mezz'asta

In uno dei tre frigoriferi del panificio, usati per la congelazione gli agenti hanno trovato pani, pizze, impasti e condimenti privi di etichettatura, posti a contatto tra loro e ricoperti da spessi strati di ghiaccio.

Il titolare è un uomo di 61 anni ed è stato denunciato per detenzione finalizzata alla vendita di alimenti in cattivo di stato di conservazione. I prodotti alimentari sono stati posti sotto sequestro e, dopo essere stati sigillati all’interno del congelatore nel quale si trovavano, sono stati messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Settembre 2022, 12:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA