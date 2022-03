Torino, truffe agli anziani: finti carabinieri rapinano una 82enne in casa

Torna l'allarme delle truffe agli anziani in provincia di Torino. L'ultimo caso accertato è avvenuto a Forno Canavese, dove una 82enne è stata raggirata e rapinata da due persone che si erano finte carabinieri.

Leggi anche > Torino, travolta dal cancello crollato per il vento: 40enne morta in ospedale

L'anziana, che vive da sola, qualche giorno fa aveva aperto la porta di casa a due persone che indossavano abiti scuri con la scritta 'carabinieri'. Alla donna, i due hanno spiegato di essere addetti dell'acquedotto impegnati in alcuni controlli, e dopo averla investita di parole e consigli, hanno approfittato di una sua distrazione per arraffare collane e bracciali d'oro, prima di darsi alla fuga. Sul caso indagano i carabinieri di Rivara e di Venaria, che tornano a raccomandare a tutti, ma in particolare agli anziani che vivono da soli, di non aprire a nessun tecnico, vero o presunto, che non sia accompagnato dalle forze dell'ordine.

Inoltre, è bene ricordare che nessuno è autorizzato a controllare perdite d'acqua o il funzionamento di rubinetti, docce, termosifoni e simili. Inoltre, nessun dipendente di banche o uffici postali è autorizzato a controllare eventuali 'false banconote'. Se si ricevono visite del genere, è necessario non aprire mai la porta di casa e chiamare subito il 112.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Marzo 2022, 14:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA