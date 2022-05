Torino, ritrovato cadavere di un uomo in un'abitazione: è stato accoltellato alla gola

Il cadavere di un uomo di origine nordafricana è stato ritrovato venerdì sera a Torino in un appartamento al pian terreno di uno stabile di via Madama Cristina. A quanto si apprende l'uomo presenterebbe segni di arma da taglio. A dare l'allarme, secondo le prime informazioni, sono stati il padre e il fratello. Sul posto, al civico 27 della via nel centro del capoluogo piemontese, è intervenuta la polizia, con la Squadra mobile e la Scientifica. Si sta accertando se si tratta di un gesto volontario o di un omicidio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Maggio 2022, 09:13

