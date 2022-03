Torino, tragedia di piazza San Carlo: condannati tre dirigenti di polizia e vigili urbani, 6 assolti

Tre condanne e 6 assoluzioni. È la sentenza di primo grado pronunciata dalla prima sezione della Corte d'Assise di Torino a carico dei 9 imputati sul troncone del processo per i fatti accaduti la sera del 3 giugno 2017 in piazza San Carlo quando un'ondata di panico collettivo travolse la folla che assisteva davanti a un maxischermo alla finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid provocando oltre 1500 feriti e la morte di due donne, Erika Pioletti, deceduta pochi giorni dopo in ospedale e Marisa Amato, rimasta tetraplegica è deceduta un anno e mezzo dopo.

Torino, tragedia piazza San Carlo: condannata a 10 anni la banda del peperoncino

A due anni è stato condannato il funzionario della Questura di Torino Michele Mollo, a un anno e 4 mesi un altro funzionario di polizia, Alberto Bonzano, a un anno e 2 mesi il dirigente della polizia municipale Marco Sgarbi. Assolti «per non aver commesso il fatto» i dirigenti del Comune di Torino, Chiara Bobbio e Paolo Lubbia, il viceprefetto Roberto Dosio, i componenti della commissione provinciale di vigilanza Franco Negroni e Pasquale Piro e il funzionario dei vigili del fuoco, Diego Longhin. Per tutti l'accusa era lesioni, disastro e omicidio colposi.

