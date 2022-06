Torino, tentano di far esplodere il bancomat ma sbagliano l'esplosivo: i ladri scappano senza soldi

Avrebbero sbagliato la preparazione e la quantità di esplosivo i ladri che, la notte scorsa, hanno tentato di far saltare in aria la cassa continua del Penny Market di San Maurizio Canavese, in via Remmert a Torino. Infatti, il forziere ha resistito all’esplosione e i malviventi si sono dati alla fuga senza bottino.

Come riporta la Stampa, la deflagrazione della bomba ha solo provocato alcuni danni al muro del supermercato. I fatti sono avvenuti prima delle 4 quando, i ladri, hanno forzato la porta d'ingresso e si sono infilati nel supermercato. Lì hanno tentato di far saltare la cassa continua con dell’esplosivo ma il colpo è fallito.

Secondo gli investigatori, i malviventi sono almeno tre e sarebbero poi fuggiti a piedi. Le indagini sono affidate ora ai carabinieri di Ciriè e del nucleo operativo di Venaria che hanno già effettuato dei rilievi per capire se i ladri hanno lasciato tracce. Potrebbero rilevarsi importanti i fotogrammi girati dalle telecamere che sorvegliano tutta la zona.

