Torino, tensione durante un corteo anarchico: fermati tre squatter. In 40 accerchiano una pattuglia

Corteo ad alta intensità. Per le strade di Torino, c'è stata tensione al termine di un corteo anarchico: tre squatter sono stati fermati dalla polizia e denunciati per resistenza, dopo che quarantina di loro aveva accerchiato una pattuglia.

Circa un centinaio di squatter, si erano ritrovati per un presidio in piazza Statuto davanti al consolato spagnolo, in solidarietà a dei loro compagni arrestati un anno fa in Spagna, quando gli antagonisti per diversi giorni misero a ferro e fuoco Barcellona, per protestare contro l'arresto di Pablo Hasél, un rapper accusato di esaltazione di terrorismo e ingiurie alla Corona. Il corteo, non autorizzato, si era snodato fuori dal centro per poi concludersi ai Giardini Reali senza particolari tensioni fino a quel momento. I tre fermati sono stati portati in Questura, mentre altri anarchici hanno raggiunto via Grattoni per chiederne la liberazione.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Febbraio 2022, 21:37

