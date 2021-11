Torino, il Pala Alpitour da blu a verde per le finals Coppa Davis: oggi Italia-Usa

Dal blu, che per una settimana ha affascinato il pubblico delle Nitto Atp Finals, al verde Davis. Si è trasformato il Pala Alpitour di Torino che ospita e veste i colori delle Davis Cup Finals by Rakuten, che riporteranno nuovamente il capoluogo piemontese al centro del tennis mondiale.

Da oggi al 29 novembre, infatti, nel palazzetto torinese si disputeranno le gare dei gruppi E e D del torneo a squadre, composti rispettivamente da Italia, Stati Uniti e Colombia e da Australia, Croazia e Ungheria.



«Abbiamo lavorato ininterrottamente giorno e notte, e finalmente ecco il campo pronto per la Davis Cup by Rakuten», è l'annuncio sulla pagina Facebook di GreenSet Italia che anche per questo evento ha realizzato la superficie in greenset, la stessa utilizzata anche per gli Australian Open oltre che per le Atp Finals e Next Gen, del campo di gara e di allenamento nel foyer del Pala Alpitour.



Tutto è pronto, dunque, per accogliere gli spettatori, mentre sono in pieno svolgimento gli allenamenti delle squadre che si daranno battaglia per arrivare alla finale di Madrid del 5 dicembre. Primo appuntamento con i ragazzi del capitano Filippo Volandri, venerdì alle ore 16 contro gli Stati Uniti di Mardy Fish.

