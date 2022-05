Torino, studentessa 16enne scende dal bus e viene investita: è grave

Una studentessa di 16 anni è ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata investita da un'auto in provincia di Torino. L'incidente è avvenuto a Vialfrè e la ragazza è ricoverata all'ospedale di Ivrea.

Ricostruita la dinamica dell'incidente: l'adolescente era appena scesa da un autobus nei pressi della sua abitazione quando, all'incrocio tra via Circonvallazione e via Per Cuceglio è stata investita da una Lancia Ypsilon. Alla guida dell'auto c'era una donna romena di 27 anni, residente a Castellamonte, che si è subito fermata per prestare i primi soccorsi. Le condizioni della ragazza sono gravi ma i medici dell'ospedale di Ivrea l'hanno dichiarata fuori pericolo.

