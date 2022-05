Torino, strappò il velo a una musulmana sul bus: condannata una 23enne

Aggredì, su un autobus di linea a Torino, due passeggere musulmane strappando il velo dal volto di una di loro e, adesso, una 23enne torinese è stata condannata a 5 mesi e 10 giorni. L'aggressione risale al marzo del 2019 e il Tribunale ha riconosciuto le lesioni aggravate dall'odio razziale ai danni delle due musulmane.

Leggi anche > Torino, ha cinque fidanzate e 12 figli: condannato per il mancato mantenimento

La 23enne a Torino è imputata in un secondo processo, ripreso lunedì 30 maggio al Palazzo di Giustizia, dove una perizia psichiatrica l’ha definita «parzialmente incapace» per un lieve deficit mentale e «socialmente pericolosa». In questo caso l’accusa è di avere preso parte insieme al compagno a una rapina a un uomo nella zona di Porta Nuova. Il pubblico ministero Laura Longo ha chiesto per lei 5 anni di reclusione. In una udienza precedente la 23enne era stata allontanata dall’aula dopo avere inveito contro un testimone, un vice questore, e i magistrati.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Maggio 2022, 17:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA