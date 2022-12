Torino, statua di Gesù piange: fedeli gridano al miracolo, ma per il web è una bufala. La Curia esamina il caso

di Redazione web

Miracolo di Natale o bufala? Una lacrima riga il volto della statua di Gesù nel parco di Stupinigi di Torino, ed è ripresa in un video che risale allo scorso 10 dicembre. Secondo il racconto di alcuni volontari dell'associazione La luce dell'Aurora, domenica scorsa, mentre erano assorti in preghiera nella Taverna degli Angeli, dal viso della statua sarebbe uscita una lacrima, che è stata filmata con un cellulare e postata sui social.

Miracolo per i fedeli

In realtà secondo i fedeli, già dall'8 dicembre scorso, la statua avrebbe iniziato a piangere: «lacrime copiose hanno rigato il volto del Cristo, nel parco di Stupinigi» si legge nella pagina Facebook dei fedeli ed il fenomeno sarebbe andato avanti per giorni, finché è stato deciso di consegnare la scultura di Gesù alla Curia che si è attivata per saperne di più. Ma sul web avanza lo scetticismo.

Bimba di 5 anni salvata con un intervento miracoloso: «Il fegato è stato collegato al cuore»

Bufala per il web

«Se osserviamo con attenzione il video - scrive il sito di fact checking Bufale.net - notiamo che il liquido trasparente che riga il volto della statua di Gesù risulta immobile, dunque non è possibile assistere a una lacrimazione in atto. La notizia del miracolo, quindi, è ridotta alle parole dei fedeli presenti in quel momento». Se davvero si è trattato di un miracolo, dovranno stabilirlo gli esperti della Curia di Torino.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Dicembre 2022, 13:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA