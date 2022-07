Torino, spara alla moglie durante una lite: arrestato. Ma la pistola usata non si trova

Un uomo di 68 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver sparato alla moglie al culmine di una lite. È accaduto in provincia di Torino.

Spara alla moglie, arrestato

Tutto è avvenuto ieri sera, nella casa dove l'uomo, pensionato, vive con la moglie 66enne, in via Cavour a Salerano Canavese. Durante l'ennesima lite, l'uomo ha sparato alla moglie, ferendola al petto. Solo per un miracolo la donna non ha riportato lesioni ad organi vitali, e si è recata in ospedale. Ad avvertire i carabinieri è stato proprio il personale sanitario dell'ospedale: i militari sono poi andati a casa dell'uomo, per arrestarlo.

La donna ferita in modo lieve

Solo per una fortunata coincidenza, le ferite riportate dalla moglie dell'uomo non sono gravi. La 66enne è stata raggiunta dal proiettile nella parte sinistra del torace, ma è stata giudicata guaribile in venti giorni. Il tutto, mentre i carabinieri andavano ad arrestare il marito, ora accusato di tentato omicidio.

Si cerca la pistola

L'uomo, una volta raggiunto dai militari, non ha opposto resistenza. Si è fatto portare in caserma, dove ha ammesso di aver sparato alla moglie spiegando che si trattava dell'ennesima, furente lite di coppia, causata da una convivenza sempre più complicata. I carabinieri hanno perquisito l'appartamento, sequestrando una pistola e diverse cartucce. Quella usata dall'uomo per sparare alla moglie non è però stata rinvenuta: il 68enne se ne è disfatto immediatamente dopo aver sparato alla moglie.

