Torino, non piove da due mesi: il Po torna in secca come a Ferragosto. Isolotti di fango nel letto del fiume

Fiumi vuoti a Torino, dopo due mesi di siccità assoluta in quasi tutto il Piemonte.Il Po e la Dora Riparia mostrano un aspetto che si era visto soltanto nelle estati più calde e secche: pietre e fondali scoperti e rigagnoli di acqua. Non piove e, in montagna, non nevica dall'8 dicembre. Il Po e la Dora, i fiumi cittadini, sono in secca come a Ferragosto. Nel letto del Po si sono formati, come di vede dalla foto, degli isolotti di fango.

La portata media del Po in centro città, misurata da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) è ridotta oggi a 30 metri cubi al secondo, contro i 50.4 di un anno fa, quella della Dora a soli 9,5.

A valle, a Isola S.Antonio (Alessandria) il Po ha una portata media di 152 metri cubi al secondo, un anno fa erano 547, all'inizio dell'agosto scorso 335. Dalle previsioni meteo cattive notizie: la fase asciutta è destinata a proseguire, al più cadrà un po' di nevischio, tra questa sera e domani, dai 1.500 metri in su, nella fascia che va dalle Alpi Cozie settentrionali alle Lepontine e pioviggine sulla zona appenninica al confine con la Liguria. (

